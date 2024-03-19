شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ الرئيس الروسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب بوتين عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.