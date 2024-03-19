شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على أجزاء من الرياض.. أماكنها ومواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتستمر الأمطار حتى الساعة 3 عصرًا على الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.

بينما تستمر حتى 11 مساء على الدوادمي وعفيف والرين والقويعية.