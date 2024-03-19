شكرا لقرائتكم خبر عن بمختلف الرتب العسكرية.. ترقية 2741 فردًا في المديرية العامة للسجون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش قرارًا بترقية 2741 فردًا بمختلف الرتب العسكرية، في جميع مديريات وفروع المديرية.

وأعرب اللواء الدويش عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية. بذل المزيد من الجهد وهنأ مدير عام السجون المترقين، سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

