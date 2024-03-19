شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف مستفيد من برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي في جمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مقر المركز بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.وأوضح نائب مدير المركز سلطان العرفج ،أن عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 27 ألف مستفيد، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوزارة في الخارج، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين حسين العسيري، ونائب مدير المركز سلطان العرفج، ووكيل شؤون الأديان بوزارة الخارجية الأرجنتينية فارنسيسكو سانشيز، وعدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية.