شكرا لقرائتكم خبر عن لخدمة المعتمرين.. "الهاتف المجاني" يستقبل 133 ألف مكالمة حتى 15 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أداء مناسك العمرة

الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أكثر (133.500) مكالمة عبر الهاتف المجاني منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم الخامسة عشر، للرد على استفسارات وأسئلة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الحالي.ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني (8002451000) نخبة من دعاة الوزارة، إذ جرى اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك العمرة وفق الكتاب والسنة دون تشدد ولا تكلف، مع توفر مترجمين بلغات عالمية، ويستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة.ويبلغ عدد المكالمات التي وردت إلى اليوم الخامسة عشر من رمضان أكثر من (133.500) مكالمة، من المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء مناسك العمرة، وتم الإجابة على أسئلتهم التي تتعلق بمناسك العمرة وأحكام شهر رمضان والزكاة وغيرها من العبادات والمعاملات، وقدم الدعاة والمترجمون أكثر من (2100) ساعة عمل من بدء الشهر الفضيل وحتى الآن.يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.