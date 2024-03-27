شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع عسير الصحي ينفذ مبادرات توعوية متنوعة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تجمع عسير الصحي ممثلا في القطاعات التابعة له عدة برامج ومبادرات توعوية منذ بداية شهر رمضان المبارك. أبرز المبادرات وتنوعت المبادرات الموجهة لمراجعي العيادات الطبية والمستفيدين من الخدمات الصحية بين المنشورات الإعلامية والمحاضرات التوعوية ومن أبرزها مبادرة "مسعف أولي في كل منزل"، ومبادرة "عيادة فحص العلامات الحيوية والسكر"، وطرق التعامل مع الأمراض المزمنة مثل السكري خلال الصيام، إضافة إلى مبادرة "صحتك في رمضان" والتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية والتوعية بخطر مرض الملاريا وحمى الضنك.

ونظم عدد من القطاعات الصحية حملات للتبرع بالدم وتفعيل الأيام العالمية والعربية مثل فعالية "الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان" و"واليوم العالمي لثنائي القطب".

