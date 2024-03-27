شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في مصر والأردن والان نبدء بالتفاصيل

توزيع التمور بالأردن

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الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر سفارة المملكة في القاهرة، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جمهورية مصر العربية، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن الدهاس، ومدير العلاقات العامة بصندوق "تحيا مصر" اللواء حسام واصل.وتبلغ كمية التمور نحو 5 أطنان إذ تأتي هذه الهدية من التمور, ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك في العديد من الدول، بتوجيه القيادة الرشيدة - أيدها الله -.كما دشنت الوزارة، أمس، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين بمناسبة شهر رمضان المبارك 1445هـ، في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور نائب السفير السعودي وليد خان، ووزير الأوقاف السابق معالي الدكتور هايل عبدالحفيظ داود، وعدد من الشخصيات الإسلامية والأكاديميين ورؤساء الأقسام بعدة جامعات أردنية.وتبلغ كمية التمور الموزعة 5 أطنان وعدد المستفيدين منها قرابة 20000 مستفيد، في حين يبلغ عدد المستفيدين من برامج التفطير أكثر من 7000 صائم وصائمة.