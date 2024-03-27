شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للعشر الأواخر.. رئاسة الشؤون الدينية تفعِّل مكاتب "إجابة السائلين" بعدة لغات والان نبدء بالتفاصيل

إجابة السائلين

الدمام - شريف احمد - ‏فعلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مكاتب "إجابة السائلين" في الحرمين الشريفين بعدة لغات، مع اقتراب دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ للرد على استفسارات القاصدين والمعتمرين الشرعية، وتوجيههم، ورفع مستوى الوعي الديني لديهم.‏وتعمل إدارة "إجابة السائلين" في رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على مدار الساعة، وفق خطة الرئاسة لشهر رمضان المبارك؛ لتوعية قاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وللرد على استفساراتهم الدينية من قبل أصحاب الفضيلة، مستثمرة التقنية والرقمنة والاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية.‏وتسعى رئاسة الشؤون الدينية لاستحداث وتهيئة مواقع إجابة للسائلين؛ لتشمل جميع المواقع في الحرمين وساحتيهما، وضخ مزيد من الكتيبات التوجيهية والإرشادية الشرعية باللغات العالمية؛ لتعم رسالة الحرمين الدينية جميع جنسيات المعتمرين والزائرين، وتخاطبهم بلسانهم.‏وتعمل مكاتب "إجابة السائلين" في رئاسة الشؤون الدينية على مدار الساعة، للرد على الاستفسارات الشرعية من قبل أصحاب الفضيلة العلماء، بالإضافة إلى رقمين مجانيين تم تخصيصهما للإجابة: (8001222400)،(8001222100)، وفق خطة المنظومة الدينية لشهر رمضان المبارك.