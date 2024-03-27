شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مشاهد إيمانية.. قاصدو المسجد النبوي يلهجون بالدعاء قبيل الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

منظومة الخدمات النوعية

الدمام - شريف احمد - قبل أن يرفع المؤذن بالمسجد النبوي أذان المغرب إيذاناً بالإفطار يلهج الصائمون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.ويرفعون أكف الضراعة إليه عز وجل طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من ثواب عظيم.ورصدت عدسة "واس" المشاهد الإيمانية الخاشعة التي يعيشها قاصدو بيت المسجد النبوي وهم ينعمون بالراحة والسكينة في ظل منظومة متكاملة ومتناغمة من الخدمات النوعية.ووفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، الخدمات النوعية لأداء العبادات بكل يسر وسهولة.