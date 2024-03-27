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شاهد| مشاهد إيمانية.. قاصدو المسجد النبوي يلهجون بالدعاء قبيل الإفطار

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبل أن يرفع المؤذن بالمسجد النبوي أذان المغرب إيذاناً بالإفطار يلهج الصائمون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.
ويرفعون أكف الضراعة إليه عز وجل طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من ثواب عظيم.
قاصدو المسجد النبوي يلهجون بالدعاء قبيل الإفطار - واس

منظومة الخدمات النوعية

ورصدت عدسة "واس" المشاهد الإيمانية الخاشعة التي يعيشها قاصدو بيت المسجد النبوي وهم ينعمون بالراحة والسكينة في ظل منظومة متكاملة ومتناغمة من الخدمات النوعية.
قاصدو المسجد النبوي يلهجون بالدعاء قبيل الإفطار - واس

ووفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، الخدمات النوعية لأداء العبادات بكل يسر وسهولة.
قاصدو المسجد النبوي يلهجون بالدعاء قبيل الإفطار - واس
MO Nasa

MO Nasa

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