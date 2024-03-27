شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : تسخير التقنية من ركائز خطة "الشؤون الدينية" لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

إثراء تجربة القاصدين

الدمام - شريف احمد - ‏استثمرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية لقاصدي المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، من خلال تفعيل أجهزة الروبوتات التوجيهية للقاصدين والمعتمرين، بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع الترجمة الفورية بعدة لغات.وذلك في إطار خطتها الرمضانية لإثراء التجربة التعبدية الواقعية افتراضيًّا، والتواصل مع أصحاب الفضيلة المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.‏وشدد رئيس الشؤون الدينية؛ على أهمية استثمار التقانة، والذكاء الاصطناعي لإبراز مخرجات رئاسة الشؤون الدينية في شهر رمضان، ونشر الهدايات، وإعلاء منار الهدى والفكر الوسطي المعتدل، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين.‏وقال رئيس الشؤون الدينية، إن "تسخير التقانة، واستثمار التطبيقات الإلكترونية الرقمية، والذكاء الاصطناعي؛ لإثراء تجربة القاصدين؛ من ركائز خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك، ومن منطلقاتها في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم بعدة لغات، وتيسير تقديم الإرشاد، وتفعيل المبادرات النوعية، والشرعية، والعلمية، والدعوية، والتوعوية، والتوجيهية.‏ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة؛ تتمثل في: "العربية"، "الإنجليزية"، "الفرنسية"، "الروسية"، "الفارسية"، "التركية"، "الملاوية"، "الأوردو"، "الصينية"، "البنغالية"، "الهوسا"،.ويحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، ويمكن الاستفادة منها بعدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام؛ من توجيه وإرشاد، وتوعوية، وإجابة السائلين.‏ويمتاز الروبوت بنظام مرن، يسمح بالإيقاف الذكي وتحريكه بشكل سلس، وبنظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات وميكروفون ذات جودة عالية، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية "واي فاي"، وبسرعة 5 جيجا هرتز.