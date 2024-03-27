شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة مكة" تنفذ 19 ألف زيارة رقابية ضمن خطة رمضان وموسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة 19,250 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة المركزية بشهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة.



وشملت الزيارات أسواق النفع العام، والمحال التجارية والأسواق المركزية والهايبرات، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقيت الإحرام، وتم تحرير 375 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك.

وتعمل الفرق الرقابية للوزارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة، والتزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.