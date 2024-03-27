شكرا لمتابعة خبر عن إضافة خدمة الشحن RGI لميناء جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إضافة شركة “يوني فيدر” “unifeeder” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “RGI” إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تربط المملكة بموانئ الهند.

وأكدت أن هذه الخدمة ستدعم الحركة التجارية بين البلدين، ويسهم في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي وموانئ: موندرا، ونافا شيفا بالهند، وجبل علي بالإمارات، والسخنة في مصر، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,824 حاوية قياسية.

ويعكس هذا ثقة المستثمرين بموانئ المملكة، ويسهم في دعم النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما يؤكد مكانة ميناء جدة الإسلامي وما يمتلكه من إمكانيات ومميزات، كونه الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر، ويحتوي على 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 مليون طن.