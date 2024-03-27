شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تكثف جولاتها الرقابية بسوق تمور المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

ارتقاء بالخدمات

الدمام - شريف احمد - كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أعماله الميدانية والرقابية لمتابعة الحالة التشغيلية لسوق التمور المركزي بالمنطقة، حيث يشهد السوق حراكاً اقتصادياً عالياً؛ تزامناً مع شهر رمضان المبارك.وأوضح تقرير صادر اليوم، عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أن الفرق الميدانية نفّذت خلال الشهر الماضي وحتّى النصف الأول من شهر رمضان، 973 جولة ميدانية؛ لضمان توفر الاشتراطات الفنية والصحية، ومستوى التقيّد بها، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، كما تم ضبط 15 مخالفة منها ما يتعلق بسلامة عمليات التخزين، ومخالفات أخرى.وبيّن التقرير، أن حجم التمور الواردة للسوق خلال الفترة ذاتها تجاوز 4,3 آلاف طن، بقيمة بلغ متوسطها 765 ألف ريال، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج ما يزيد عن 5,1 آلاف سيارة مورّدة للسوق، مع متابعة فرق الفرع ميدانيًا لفحص الكميات، وضمان سلامتها، حيث يقدّر إجمالي التمور المصادرة 2,4 طن، إلى جانب مصادرة 35 كيلوجراماً من بار النخيل.كما اعتمد فرع الوزارة بالمنطقة هوية بصرية خاصة وموحّدة لكراتين تمور المدينة المنورة، مع تهيئة مواقع لشركات التعبئة والتغليف داخل السوق لتوفيرها، بالإضافة إلى تشغيل البوابة الغربية لتحسين عملية الدخول، وتخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة.يأتي ذلك، ضمن مواصلة فرع الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، والحرص على توفّر أجود أنواع التمور للمستهلكين، وتحسين الجهود الرامية إلى تحقيق إستراتيجيات الأمن الغذائي؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.