شكرا لقرائتكم خبر عن "حفظ النعمة" تحتفل السبت المقبل بإطلاق برامجها الإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

حفظ النعمة

الدمام - شريف احمد - تطلق مؤسسة حفظ النعمة الأهلية السبت المقبل، برامجها ومبادراتها الإستراتيجية في حفل تواكب وتحتفي به باليوم العالمي للقضاء على الهدر، في قاعة "عبية نجد" في العاصمة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمنائها.وحرصت المؤسسة عبر هذا الحفل على مواءمة موضوعه وسبب تنظيمه، وتحقيق جملة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، ذات العلاقة بأهمية وضرورة الحفاظ على الموارد وتحقيق الاستدامة، إلى جانب التأكيد على دور المؤسسة الريادي في مجال الحد من الهدر، ودعم وتمكين جمعيات قطاع حفظ النعمة، في ورفع حجم إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.وتستهدف المؤسسة في حفلها إطلاق برامجها ومبادراتها الإستراتيجية الساعية من خلالها إلى رفع مستوى الوعي بأهمية حفظ النعمة، وتأثير الهدر الغذائي على البيئة والمجتمع، ودعم وتمكين جمعيات حفظ النعمة، وتشجيع القطاع الخاص على تبني ممارسات مستدامة للحد من الهدر الغذائي.إضافة إلى إبراز اهتمامها البالغ بفتح جسور التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع إستراتيجيات وطنية لمكافحة الهدر الغذائي، لاسيما وهي تعوّل على هذه البرامج والمبادرات بأن تشكّل نقلة نوعية على صعيد أداء أعمالها ومهامها، ونشر الوعي حول خطورة مظاهر هدر النعم على البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتطوير حلول مبتكرة للحد منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وصولاً لتحقيق الاستدامة.يذكر أن مؤسسة حفظ النعمة طالما أكدت أهمية التعاون بين جميع أفراد المجتمع لمكافحة الهدر بمختلف النعم، داعية الجميع للمشاركة في برامجها ومبادراتها، ودعم جهودها في المساهمة في تحقيق استدامة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد.