شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. مركز الأرصاد يحذر من طقس منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقتي مكة المكرمة وعسير محذرًا من طقسهما.

وبين أن المنطقتين تشهدان هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة في بعض أجزائهما. طقس مكة المكرمة أوضح مركز الأرصاد أن مكة المكرمة تشهد هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية.

ويشمل ذلك الطقس أضم وميسان والطائف، ويستمر حتى الساعة الـ10 من مساء الخميس. طقس عسير كما بين المركز أن منطقة عسير تشهد هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية.

ويشمل ذلك النماص وبلقرن وتنومة وبيشة، ويستمر حتى الـ10 من مساء الخميس.