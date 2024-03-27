شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى الأردن يُقيم مأدبة إفطار رمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، مأدبة إفطار رمضانية، في العاصمة الأردنية عمّان.

وحضر المأدبة، وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء السابقين وكبار المسؤولين والشخصيات. ‏

ورحب السفير السديري بالحضور، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين.

