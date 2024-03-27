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سفير المملكة لدى الأردن يُقيم مأدبة إفطار رمضانية

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الدمام - شريف احمد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، مأدبة إفطار رمضانية، في العاصمة الأردنية عمّان.
وحضر المأدبة، وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء السابقين وكبار المسؤولين والشخصيات. ‏
ورحب السفير السديري بالحضور، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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