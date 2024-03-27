شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة: الكويت تعتمد إلزامية البصمة البيومترية لجميع المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

السفر للكويت

الدمام - شريف احمد - أفادت سفارة المملكة في الكويت، بأن دولة الكويت الشقيقة اعتمدت إلزامية البصمة البيومترية لجميع المسافرين (المغادرين والقادمين).وشددت السفارة على أن القرار سيجري تنفيذه عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية.سبتمبر الماضي، نبهت سفارة المملكة لدى الكويت، المواطنين المقيمين بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك قبل السفر خارج الكويت.

وأوضحت أن السداد يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.



كانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت بدء تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل مغادرة البلاد ابتداء من 2023/9/1.

