تسريع جهود تعزيز الاستدامة البيئية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدي المملكة اهتماما كبيرا والتزاما راسخا بالتصدي لتداعيات تغير المناخ وتسريع وتيرة الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية، وينعكس هذا الأمر خلال اختيار يوم 27 مارس من كل عام مناسبة سنوية توعوية، تحت اسم «يوم مبادرة السعودية الخضراء»، بالتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في اليوم ذاته قبل 3 سنوات. ومنذ إطلاق رؤية المملكة في 2016، قطعت المملكة شوطا طويلا على صعيد تحقيق تطلعاتها لبناء مستقبل أكثر استدامة. وأحرزت مبادرة السعودية الخضراء تقدما كبيرا على صعيد جهود حماية البيئة، وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة، وتنفيذ برامج الاستدامة عبر مختلف القطاعات، لتسهم بذلك في تحقيق أهدافها الشاملة المتمثلة في تخفيض الانبعاثات، وزيادة جهود التشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية. المبادرات وأهدافها 80 مبادرة يجري تنفيذها في المناطق.

تمثل استثمارات تتجاوز 705 مليارات ريال.

استكشاف فرص جديدة في الاقتصاد الأخضر.

تسريع رحلة الانتقال الأخضر.

ترسيخ ريادة المملكة في الاقتصاد الدائري للكربون.

تعزيز جودة الحياة، وحماية البيئة للأجيال القادمة.

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