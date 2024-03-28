3 منح في البحث والتطوير والابتكار لجامعة بيشة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة بيشة حصول مختبراتها البحثية على منح من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ضمن مبادرة «إعادة تفعيل وبناء مختبرات.. الأبحاث القائمة (RRG)» المقدمة من الهيئة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة بيشة حصول مختبراتها البحثية على منح من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ضمن مبادرة «إعادة تفعيل وبناء مختبرات.. الأبحاث القائمة (RRG)» المقدمة من الهيئة. وشاركت الجامعة بـ3 مقترحات بحثية، الأول عن مركز أبحاث الأنظمة المادية والبرمجية الذكية «The Smart Cyber-Physical-Systems (CPS) Research Centre»، فيما كان البحث الثاني عن مركز تقنيات النانو بجامعة بيشة Nanotechnology Center (UBNTC)، كما تناول البحث الثالث عمل وحدة الطب الانتقالي بكلية العلوم الطبية التطبيقية «Translational Medicine Research Lab».

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