«مصنع الألعاب» يبرز مواهب 886 طالبا بتعليم جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم محافظة جدة ممثلة في قسم الموهوبين أمس الأول فعاليات المهرجان الختامي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي «مصنع الألعاب» للعام الدراسي 1445هـ؛ بمشاركة أكثر من 886 طالبا وطالبة يمثلون 50 مدرسة حكومية وخاصة وجمع من التربويين وأولياء أمور الطلبة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم محافظة جدة ممثلة في قسم الموهوبين أمس الأول فعاليات المهرجان الختامي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي «مصنع الألعاب» للعام الدراسي 1445هـ؛ بمشاركة أكثر من 886 طالبا وطالبة يمثلون 50 مدرسة حكومية وخاصة وجمع من التربويين وأولياء أمور الطلبة. وأوضح مدير إدارة تنمية القدرات بتعليم جدة الدكتور محمد الظاهري، أن المهرجان يأتي ضمن الجهود الوزارية لدعم ورعاية المواهب الوطنية في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للموهبة والإبداع، وبما يعكس أهداف رؤية المملكة 2030، مضيفا أن المهرجان يعد كرنفالا علميا ابتكاريا يجمع بين التعلم بالترفيه والمنهجية القائمة على التصنيع (Maker Education) بهدف إبراز جهود الطلبة الموهوبين والواعدين بالموهبة في مدارس التعليم العام والخاص، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة منتجاتهم الإبداعية مع الأهل والأصدقاء وأفراد المجتمع، في جو مفعم بالمتعة والإثارة والحماس ليساعدهم على تعلم المزيد من المهارات الشخصية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال، والتي تسهم بدورها في تطوير التعليم والتنمية المستدامة وزيادة أعداد المبتكرين من الطلبة الموهوبين وتعزيز المهارات والمعارف لديهم إضافة إلى مشاركة الأسر والمجتمع المحلي في تحضير الطلبة المبدعين للمستقبل.

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