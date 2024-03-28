شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 صائم في إفطار "الشؤون الإسلامية" بالعاصمة الفنلندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عددًا من موائد الإفطار للصائمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين لعام 1445، في مركز هلسنكي الإسلامي، ومركز الرابطة الإسلامية، ومركز الدعوة الإسلامية، ومركز الرحمة الإسلامي، وجمعية راستيلا الإسلامية، في العاصمة الفنلندية.

حضر موائد الإفطار أكثر من 3000 صائم وصائمة، وعبروا عن شكرهم وامتنانهم للمملكة على هذا البرنامج.

طنان من التمور

ووزعت وزارة الشؤون الإسلامية طنين من التمور، يستفيد منها أكثر من 8000 مسلم ومسلمة، ومستمرة في إقامة موائد الإفطار على مدار شهر رمضان في جمهورية فنلندا.