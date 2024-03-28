شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة بورشة "دعم القطاع الخاص في المنظومة الصحية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية وحضور وزير الصحة رئيس لجنة تطوير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، عُقدت في مدينة جدة أمس الخميس، ورشة عمل بعنوان "دعم القطاع الخاص في المنظومة الصحية"، بتنظيم وزارة الصحة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، تعزيزا لدور الاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف الورشة إلى إبراز دور منظومة القطاع الصحي في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة لضيوف الرحمن.

أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

وتتضمن الورشة العديد من الفعاليات، من بينها تسليط الضوء على القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، واستدامة الفرص للقطاع الخاص، كما شهد اللقاء جلسة تفاعلية مع قيادات المؤسسات الصحية في القطاع الخاص.



وتطرقت الورشة إلى ما تبذله منظومة القطاع الصحي في المملكة من جهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكذلك ما تؤديه وزارة الصحة في ضمن مبادرات برامج رؤية المملكة 2030 التنفيذية: برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تحول القطاع الصحي لتعزيز إسهام القطاع الخاص، من خلال تفعيل دوره التشاركي في تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن وفق أفضل مستويات الجودة والكفاءة.

إضافة إلى التعريف بما يزخر به القطاع الصحي من فرص استثمارية واعدة ومستدامة، ومنها ما يتعلق بإسهام القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة.