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أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، تضمن أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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