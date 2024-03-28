شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، تضمن أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.