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القريات.. زراعة 300 شتلة في فعالية يوم "مبادرة السعودية الخضراء"

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واس - القريات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات، في فعالية يوم "مبادرة السعودية الخضراء"، بحضور موظفي المكتب المبادرين، والمتطوعين من القطاعات الأخرى، من بينهم فريق "سدر وزيتون القريات" التطوعي.
وتفاعل الحضور بهذه المناسبة بزراعة ما يقارب من 300 شتلة في مشتل "باير" التابع لمكتب الوزارة بالمحافظة، بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين في المملكة على الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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