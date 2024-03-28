"الأرصاد" يكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة

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طقس السعودية اليوم

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة.وتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من عدة مناطقزوبين أن المناطق تشمل، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ولفت إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و الأوسط خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وأيضا ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.