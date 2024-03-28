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"الأرصاد": هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، و أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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