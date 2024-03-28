انت الان تتابع فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة حول "الذكاء الاصطناعي في الإعلام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 مارس 2024, 11:30 صباحاً

نفذ فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة برنامجًا وورشة تدريبية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الإعلام"، قدّمتها رئيس قسم الإعلام بجامعة جدة الدكتورة نهى زمزمي، بمقر شركة حجاج الدول الإفريقية غير العربية، وبحضور ومشاركة أعضاء الفرع. وأكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي أهمية مثل هذه البرامج النوعية التي يحرص الفرع على تنفيذها؛ من أجل العمل على تطوير مهنة الصحافة، والاستفادة من كل المصادر المتنوعة، والإسهام في رفع الجانب العملي والمهني لدى الصحفيين. وأشار إلى استمرار هذه الفعاليات خلال الفترة القادمة، مثمنًا جهود شركة حجاج الدول الإفريقية غير العربية الجهة المستضيفة لهذا البرنامج، ومقدمته الدكتورة نهى زمزمي. من جهتها، أكدت "زمزمي" أهمية مهنة الصحافة وتطورها من خلال الأدوات التقنية والرقمية والتي تتطلب من الجميع ضرورة التعامل معها وتسخيرها؛ لرفع جودة المهنة ودقة نشر المعلومات. وقالت: مهما تطورت التقنيات فإنها لا تلغي دور وأهمية الصحفي في تسخيره لها واستخدامها بالشكل الملائم لدقة ومهنية المادة الإعلامية. وتناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعمل الإعلامي، وكذلك تقنياته لخدمة العمل الصحفي وتطوير جودة المحتوى، بالإضافة إلى دوره في التحقق من مصداقية الأخبار ومحاربة الشائعات، وما تتميز به غرف الأخبار الذكية بين الفرص والتحديات. وركزت "زمزمي" على أدوات صناعة المحتوى المكتوب وتحريره وإعادة صياغته وأدوات توليد وتحرير المحتوى البصري والفيديو وأدوات التسويق الرقمي والإعلانات. وأبرزت دور الذكاء الاصطناعي في التحقق من مصداقية الأخبار ومحاربة الشائعات، كما تحدثت عن صحافة الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. وكرّم فرع الهيئة بمنطقة مكة الدكتورة الزمزمي وشركة إفريقيا غير العربية تسلمها نيابةً عن الرئيس السيد خالد علوي وتكريم مقدمة فقرات البرنامج رزان سندي وأحمد حلبي؛ للإسهام في التنسيق للبرنامج، كما بادرت الشركة بتقديم إهداء مماثل لفرع الهيئة.

كانت هذه تفاصيل خبر فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة حول "الذكاء الاصطناعي في الإعلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.