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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ جولات ميدانية على المشروعات الخدمية والسياحية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مراقبو أمانة الطائف جولات ميدانية على المشروعات الخدمية والسياحية الاستثمارية المنفذة من قبل القطاع الخاص، وتشمل الحدائق والمنتزهات المستثمرة والمرافق السياحية والترفيهية كمدن الألعاب والمرافق التجارية والسكنية وباقي القطاعات الخدمية.
كما يتابعوا تنفيذ بنود العقود الاستثمارية مع الأمانة، والالتزام بوسائل السلامة والأمان، وتأمين المستوى المطلوب من النظافة والصحة العامة، وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات للاشتراطات الصحية، خاصة وأن الأمانة حققت نجاحات ملموسة في إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي.
كما حققت مفاهيم الاستدامة فيه بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي طرحتها من خلال آليات إجرائية محددة وميسرة.
ويأتي هذا في ظل النجاحات الكبيرة للاستثمارات القائمة، وتغطية الاحتياجات المستقبلية من المرافق السياحية والترويحية والخدمية للتماشي مع الإقبال السياحي المتنامي على الطائف من مختلف مناطق المملكة على مدار العام، خاصة بعد تكامل الخدمات فيها.
وأيضا نشوء المزيد من الخيارات السياحية التي تعزز مكانة الطائف كوجهة سياحية مفضلة من المواطنين والمقيمين والسياح من خارج المملكة وبالذات من دول مجلس التعاون الخليجي، والمعتمرين من خارج المملكة الذين يقصدون المرافق الدينية والسياحية في المحافظة خلال زيارتهم للمملكة.
وتدعو المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالمشاركة في الاستثمار البلدي الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار "فرص" للتقديم على تلك الفرص والتي تشمل إنشاء وتشغيل وتطوير العديد من المرافق الخدمية والسياحية المختلفة.
كما يتابعوا تنفيذ بنود العقود الاستثمارية مع الأمانة، والالتزام بوسائل السلامة والأمان، وتأمين المستوى المطلوب من النظافة والصحة العامة، وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات للاشتراطات الصحية، خاصة وأن الأمانة حققت نجاحات ملموسة في إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي.
كما حققت مفاهيم الاستدامة فيه بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي طرحتها من خلال آليات إجرائية محددة وميسرة.
تنمية الاستثمارات البلديةوتعتزم أمانة الطائف تنمية الاستثمارات البلدية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة لخدمة الإنسان وتجويد حياته، والإسهام في تعزيز البنية السياحية التي تمتلكها المحافظة.
ويأتي هذا في ظل النجاحات الكبيرة للاستثمارات القائمة، وتغطية الاحتياجات المستقبلية من المرافق السياحية والترويحية والخدمية للتماشي مع الإقبال السياحي المتنامي على الطائف من مختلف مناطق المملكة على مدار العام، خاصة بعد تكامل الخدمات فيها.
وأيضا نشوء المزيد من الخيارات السياحية التي تعزز مكانة الطائف كوجهة سياحية مفضلة من المواطنين والمقيمين والسياح من خارج المملكة وبالذات من دول مجلس التعاون الخليجي، والمعتمرين من خارج المملكة الذين يقصدون المرافق الدينية والسياحية في المحافظة خلال زيارتهم للمملكة.
الفرص الاستثمارية في الطائفوتطرح أمانة الطائف الفرص الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار (فرص) في مواكبة لجهود تطوير منظومة الاستثمارات البلدية، وتنمية الإيرادات، وتعزيز عناصر جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتدعو المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالمشاركة في الاستثمار البلدي الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار "فرص" للتقديم على تلك الفرص والتي تشمل إنشاء وتشغيل وتطوير العديد من المرافق الخدمية والسياحية المختلفة.