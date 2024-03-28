شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ جولات ميدانية على المشروعات الخدمية والسياحية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية