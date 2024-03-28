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اتحاد الغرف يشكل أول لجنة وطنية للصناعات العسكرية

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اليوم- الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف يشكل أول لجنة وطنية للصناعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن اتحاد الغرف تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، وانتخاب سلمان بن ناصر الشثري رئيسًا، وزياد بن عبدالعزيز المحيميد نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الصناعات العسكرية تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف السعودية، لتعمل بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات الصلة كالهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الجهات ذات الصلة.

تطوير الصناعات العسكرية

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد والرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة للمملكة التي ركزت عليها رؤية 2030 ومن ضمنها قطاع الصناعات العسكرية.
حيث تستهدف الرؤية تنظيم وتطوير قطاعات الصناعات العسكرية بالمملكة وتوطينه بما يزيد على 50% بحلول عام 2030.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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