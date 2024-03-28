شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقرارها.. ما هي مبادرة تسريع برامج البكالوريوس لمهنة التمريض والان نبدء بالتفاصيل

تسريع برامج البكالوريوس

الدمام - شريف احمد - بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتلبية متطلبات سوق العمل، أقر مجلس شؤون الجامعات مبادرة تسريع برامج البكالوريوس لمهنة التمريض ابتداءً من العام الجامعي 1446هـ.وتمكن المبادرة من اختصار مدة الدراسة كما تسرع عملية التوطين وتحافظ على جودة المخرجات.وأوضح مجلس شؤون الجامعات، أن آليات التسريع تتمثل في تطبيق الدراسة بنظام الساعات، واحتساب التدريب الصيفي، والتدريب المنتهي بالتوظيف، والتعليم عن بعد والمدمج، وتطبيق الفصل الصيفي، والتدريب المكثف في سنة الامتياز، ودراسة المواد العامة عن بعد في فترة الامتياز.وبينت أن الفرصة متاحة للجامعات لاختيار ما يناسبها من آليات التسريع بما لا يؤثر على جودة البرامج ومخرجاتها.