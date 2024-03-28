مدير "تعليم الطائف" يعزي 5 معلمين في وفاة والدهم

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محمد بن مسعود - الدمام - وقام المدير العام للتعليم بزيارتهم في منزلهم في حي القمرية، وقدم واجب العزاء لابنه الفقيد، مشهور بن فايح العتيبي وإخوانه وذويهم، ناقلاً لهم تعازي ومواساة الأسرة التعليمية، سائلاً الله للفقيد المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

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