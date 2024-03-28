شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة #الرياض، تبدأ من يوم غد الجمعة حتى يوم الإثنين المقبل.#اليوم | @NCMKSA



للمزيد: https://t.co/RChsh12C1E pic.twitter.com/PCkqQGb6hp — صحيفة اليوم (@alyaum) March 28, 2024

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - شَهِدَت منطقةُ الباحة -اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ.وشَمِلَت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن، والقرى والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة.وتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من عدة مناطقزوبين أن المناطق تشمل، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.