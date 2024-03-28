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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية الخضراء.. تفاصيل مبادرة رئيس "الإذاعة والتلفزيون" لتشجير الهيئة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، إطلاق مشروع تشجير في الهيئة، ضمن مشروع تحسين البيئة المكتبية المعدة سابقا.
كما يشمل المشروع تشجير الساحات وبعض الأماكن المخصصة للتشجير، لتنعكس إيجابا على جودة الحياة، وخلق بيئة محفزة للموظفين.
ونوه الحارثي بأن الهيئة تسخر كافة منصاتها لخدمة المبادرة وأهدافها، التي تعد ترسيخًا لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محليًا ودوليًا، ودعمًا لنهجها في التحفيز للتغيير الإيجابي والمؤثر.
ودعا سعيد السهيمي، الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى التفاعل وانتهاج ما اتخذته "الإذاعة والتلفزيون" في مشروع التشجير، حيث يعدون عنصرا مهما ومشاركا أساسيا في المهمة الوطنية، لتتحول القطاعات الحكومية والخاصة إلى بيئة جاذبة لموظفيها وتساهم في رفع جودة الحياة.
واختتم السهيمي حديثه بطلب إلى الأهالي والأفراد بالتكاتف في المشروع الأخضر العملاق، من خلال وضع شجيرات أمام المنزل ليزداد بذلك جمالا وكسر الجمود في المنازل الإسمنتية، وذلك بحسب قدرة الأفراد والأهالي على ذلك.
كما يشمل المشروع تشجير الساحات وبعض الأماكن المخصصة للتشجير، لتنعكس إيجابا على جودة الحياة، وخلق بيئة محفزة للموظفين.
السعودية الخضراءجاء ذلك خلال الاحتفاء باليوم السنوي الأول "27 مارس" من كل عام الخاص بمبادرة السعودية الخضراء.
ونوه الحارثي بأن الهيئة تسخر كافة منصاتها لخدمة المبادرة وأهدافها، التي تعد ترسيخًا لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محليًا ودوليًا، ودعمًا لنهجها في التحفيز للتغيير الإيجابي والمؤثر.
رفع جودة الحياةأشاد المهتم والناشط البيئي سعيد السهيمي بما اتخذته هيئة الإذاعة والتلفزيون في قرار التشجير، لافتا إلى أنه أنه يعد مساهما في مشروع الرياض الخضراء النابع من مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - عام 2021، مضيفا أن ما اتخذه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي سينعكس إيجابا على إنتاجية الموظفين، وخلق بيئة عمل جاذبة، ورفع جودة الحياة.
ودعا سعيد السهيمي، الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى التفاعل وانتهاج ما اتخذته "الإذاعة والتلفزيون" في مشروع التشجير، حيث يعدون عنصرا مهما ومشاركا أساسيا في المهمة الوطنية، لتتحول القطاعات الحكومية والخاصة إلى بيئة جاذبة لموظفيها وتساهم في رفع جودة الحياة.
واختتم السهيمي حديثه بطلب إلى الأهالي والأفراد بالتكاتف في المشروع الأخضر العملاق، من خلال وضع شجيرات أمام المنزل ليزداد بذلك جمالا وكسر الجمود في المنازل الإسمنتية، وذلك بحسب قدرة الأفراد والأهالي على ذلك.