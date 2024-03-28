شكرا لقرائتكم خبر عن ‎قاصدو المسجد النبوي يصطحبون أطفالهم للصلاة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

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خدمة معرفة حالة الازدحام

الدمام - شريف احمد - يحرص عدد من قاصدي المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك، على اصطحاب أطفالهم معهم، رغبة في الحصول على الأجر، والثواب، وتعويد الأطفال في سن مبكرة على الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل.ورصدت العدسات عددًا من المشاهد للأطفال وهم يرافقون أسرهم أثناء الصلاة، في مشهد إيماني فريد من نوعه.قبل القدوم للصلاة يمكنك التعرف على حالة الازدحام في أرجاء المسجد النبوي خلال شهر رمضان.وللعام الثالث تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي إمكانية التعرّف على حالة الازدحام في أرجاء المسجد النبوي خلال شهر رمضان قبل القدوم إليه للصلاة، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الضغط هنا.