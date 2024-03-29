شكرا لقرائتكم خبر عن "موسم رمضان" بحائل يستقبل زواره بأجنحة وعروض مميزة والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات متنوعة

الدمام - شريف احمد - واصلت فعاليات "موسم رمضان" التي تنظمها أمانة منطقة حائل، حضورها المميز في منتزه الورود، بمدينة حائل.حيث استقبلت أهالي المنطقة وزوارها القادمين من مختلف مدن المملكة، مستمتعين بالعديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتسويقية.وشملت الفعاليات التي تهدف إلى إحياء العادات والتقاليد الأثرية ركن الضيافة، ومنصة جود، وسوق البازار، ومنطقة الأطفال، ومسرح الحكواتي، ومسرح الدمى، وجادة الذكريات، وقاعة المرايا، ومعرض الأكل الشعبي.إضافة إلى جناح الفن التشكيلي الذي تم خلاله تقديم أجمل اللوحات الثمودية التي تحاكي رموزاً ونقوشاً تزخر بها المنطقة، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي تجسّد المظاهر الثقافية بالمنطقة، وذلك ضمن أنشطة الأمانة الثقافية التي تستعرضها لأهالي المنطقة وزوارها خلال شهر رمضان المبارك.