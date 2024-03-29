شكرا لقرائتكم خبر عن "إكرام" تخدم أكثر من 1.6 مليون شخص في النصف الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة خدماتها لأكثر من 1.6 مليون شخص في مكة المكرمة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، بعدد من الخدمات وفي عدد من المواقع.

وأوضحت الجمعية أنه بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية خلال النصف الأول من رمضان 1,654,431 شخصًا، بقيمة تقديرية تصل إلى 7 ملايين ريال.

5 آلاف متطوع

وأفاد مدير الجمعية أحمد المطرفي، أن هذه الخدمات تمثلت في تقديم الوجبات الساخنة، والوجبات الجافة، والسلال الغذائية، والسقيا، واللحوم الطازجة، والتمور، والفواكه والخضروات، والبطائق الشرائية، والحلويات وغيرها.



وأضاف أن الجمعية تقدم هذه الخدمات لضيوف الرحمن في المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية وفي مساكن المعتمرين ولطلاب العلم المغتربين والأسر المحتاجة في مكة.ونوه بأن عدد المتطوعين الذين شاركوا في توزيع هذه الخدمات بلغ أكثر من 5 آلاف متطوع ومتطوعة.