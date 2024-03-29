شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية".. 36139 منشطًا دعويًا خلال النصف الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال النصف الأول من شهر رمضان الحاليّ 36139 منشطًا دعويًا بمختلف مناطق المملكة.

وتنوعت هذه المناشط بين محاضرات وندوات وكلمات ودروس، في عدد من المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة.

وتناولت المناشط موضوعات متنوعة كفضل قراءة القرآن والصيام والقيام، وفضل الذكر خلال شهر رمضان المبارك، وبيان زكاة المال ونصابها وشروطها، وفضل العشر الأواخر، ومفسدات الصوم والعبادات، والتحذير من المعاصي.

نشر قيم وتعاليم الإسلام

وتأتي هذه البرامج والأنشطة ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة خلال هذا الشهر الفضيل لنشر قيم وتعاليم الإسلام السامية وفق منهج الوسطية والاعتدال.



إلى جانب تخصيص عدد من المناشط للحديث عن آداب وأحكام الصيام وفضائل شهر رمضان، وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات وبيان أهمية دور المسلم في استثمار هذا الشهر الفضيل في العمل الصالح.