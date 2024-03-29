شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.