السعودية | وزير الصحة يلتقي سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في مكتبه في الوزارة، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

حضر اللقاء أمين عام هيئة التخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، ووكيل وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي راكان بن خالد بن دهيش، ومسؤول التعاون الدولي بالوكالة المساعدة للتعاون الدولي عائض بن سعيد بن ركبان.