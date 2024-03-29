شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة ورعدية مصحوبة برياح على جازان وحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً. أمطار رعدية ورياح على حائل كما نبَّه المركز بمنطقة حائل، اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 12 مساءً.‏

