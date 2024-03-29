شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" : أمطار غزيرة على المدينة المنورة وخفيفة على أملج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الجمعة، - بمشيئة الله - من أمطار غزيرة على المدينة المنورة والحناكية والرايس وينبع تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول و انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتي 6 مساءً. الطقس في أملج كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة أملج، شملت مراكز ذرفي ، عمق ، مرخ ، الشدخ ، الشبحة ، حراض ، سالت على إثرها بعض الشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

