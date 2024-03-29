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"الأرصاد" : أمطار غزيرة على المدينة المنورة وخفيفة على أملج

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الجمعة، - بمشيئة الله - من أمطار غزيرة على المدينة المنورة والحناكية والرايس وينبع تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول و انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتي 6 مساءً.

الطقس في أملج

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة أملج، شملت مراكز ذرفي ، عمق ، مرخ ، الشدخ ، الشبحة ، حراض ، سالت على إثرها بعض الشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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