شكرا لقرائتكم خبر عن "الدعوة والإرشاد" بالقطيف تسير 49 راكبا في رحلتها الثانية لأداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

مشروع العمرة الرمضانية في القطيف

تسيير رحلات العمرة للمسلمين الجدد

الدمام - شريف احمد - سيرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف رحلة العمرة الرمضانية الثانية خلال شهر رمضان المبارك 1445 هـ، وذلك من مقر مركز النابية تحت شعار "يوم في الحرم - أسلمت فأعني".وتحمل حافلة الرحلة الثانية 49 راكباً من جنسيات متعددة ولغات متنوعة ولكنهم كعائلة واحدة يجمعهم أخوة الدين و طلب رضى رب العالمين.وتستقطب العمرة الرمضانية الكثير من جاليات محافظة القطيف وضيوف المملكة وجميعهم يحدوهم الشوق لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام بمكة المكرمة، يرجون أن يتقبل الله منهم صيامهم وقيامهم.وتحث الجمعية المقيمين في محافظة القطيف بالتواصل مع الجمعية لمن لم يسبق له العمرة من العمالة الوافدة، أو ممن لا يستطيع تحمل تكاليف العمرة أو ممن أسلم حديثاً، بأن يبادروا بالتسجيل في رحلات الجمعية.ويهتم مشروع العمرة الرمضانية في الجمعية بتسيير رحلات العمرة للمسلمين الجدد، ولمن لم يسبق له العمرة، ولمن لم يجد من ماله ما يذهب به لأداء هذه الشعيرة العظيمة.