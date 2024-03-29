شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك وينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الجمعة، أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز البديعة وضواحيه بمنطقة تبوك، كما هطلت أمطار خفيفة على مركز شقري.

وهطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة ينبع وعدد من المراكز التابعة لها ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم مع وجود فرصة مهيأ لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

