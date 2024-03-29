شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقتي نجران والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران مصحوبة برياح شديدة السرعة، مع شبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، خباش، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.

وهطلت أمطار على منطقة القصيم اليوم من خفيفة إلى متوسطة شملت محافظة عقلة الصقور وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.