تراند اليوم : بالفيديو.. الكاتب قينان الغامدي يكشف سبب توقفه عن الكتابة

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب قينان الغامدي، سبب توقفه مؤخراً عن الكتابة، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى وقت من الراحة والتأني.

وقال الغامدي خلال برنامج سؤال مباشر على قناة العربية :"توقفت عن الكتابة منذ أكثر من سنة، بسبب أن معظم الأشياء التي كنت أفكر فيها أنا وجيلي نراها الآن تتحقق، لذلك شعرت بأن نقد التجربة التي أمامي الآن سيكون مبكراً جداً، فقررت أن ارتاح قليلاً حتى أتمكن من استيعاب ما يحدث ثم أعيد النظر في التجربة السابقة"

وأضاف الغامدي:" لعلي الآن استوعبت ما يحدث إلى حد ما رغم أن تسارع الأحداث والنقلات التغيرية التي حدثت في المملكة خلال السنوات الماضية تحتاج إلى الكثير من التركيز والتأمل، لأن القيادة ممثلة في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - الله يحفظه- قامت بنقلات متسارعة وتشييد أمور أحياناً تفوق الخيال والحلم.

وتابع:" أعتقد إن الكتابة تحتاج إلى أن الاستيعاب، وتدير هذه المسألة في داخل عقلك وتجربتك السابقة، ونحن أمام مرحلة تحتاج من كل مواطن أن يدفعها بنفس القوة ونفس السرعة التي نلحظها".

واختتم :" لكني ككاتب أحتاج إلى قليل من التأني والتأمل وتقديم ما أعتقد أنه ممكن أن يحقق أو يدفع النقلة وينقدها بشكل إيجابي مفيد للتجربة نفسها، ومفيد للقارئ والمواطن الذي يتابعني ويتابع التجربة التي أنقدها".