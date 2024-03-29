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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تشارك بتمرين "إنيوخوس 2024" باليونان في أبريل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين الجوي المختلط المحارب "إنيوخوس 2024"، الذي يُنفذ في مركز الحرب الجوي بجمھورية اليونان في أبريل المقبل، بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ووقف سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، قبل مغادرتھا قاعدة الملك فھد الجوية بالقطاع الغربي.
بھذه المناسبة، أكد سمو قائد القوات الجوية أن تمرين "إنيوخوس 2024" يُعد من أكبر التمارين على مستوى قارة أوروبا، فيما تشارك القوات الجوية بست طائرات من نوع "تايفون" بكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة.
وقال سـموه إن مشـاركة القوات الجوية في التمرين، تهدف إلى رفع مسـتوى الجاھزية والكفاءة القتالية، وتبادل واكتساب الخبرات للأطقم الجوية والفنية والمساندة في بيئة حرب مشابھة للحرب الحقيقية، والتدريب على التخطيط وتنفيـذ عمليات جوية معقدة في بيئة مؤلفة من قوات مختلطة متعددة الجنسيات.
ووقف سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، قبل مغادرتھا قاعدة الملك فھد الجوية بالقطاع الغربي.
التمرين الجوي "إنيوخوس 2024"واسـتمع سـموه إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشـاركة عن الاستعدادات وجاھزية الطاقة البشرية والمنظومات، والتقى المشاركين وحثھم على بذل الجھد والاستفادة من التمرين، بما يعود عليھم بالنفع في تأدية مھامھم القتالية على أكمل وجه، كما أكد تمثيل وطنهم خير تمثيل.
بھذه المناسبة، أكد سمو قائد القوات الجوية أن تمرين "إنيوخوس 2024" يُعد من أكبر التمارين على مستوى قارة أوروبا، فيما تشارك القوات الجوية بست طائرات من نوع "تايفون" بكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة.
وقال سـموه إن مشـاركة القوات الجوية في التمرين، تهدف إلى رفع مسـتوى الجاھزية والكفاءة القتالية، وتبادل واكتساب الخبرات للأطقم الجوية والفنية والمساندة في بيئة حرب مشابھة للحرب الحقيقية، والتدريب على التخطيط وتنفيـذ عمليات جوية معقدة في بيئة مؤلفة من قوات مختلطة متعددة الجنسيات.