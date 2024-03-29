شكرا لقرائتكم خبر عن صور| روحانية رمضان.. مساجد جازان تصدح بالقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الإفطار الجماعي

الدمام - شريف احمد - تزدان أيام شهر رمضان المبارك ولياليه بروحانية وسكينة يحياها أهالي منطقة جازان في كل يوم رمضاني، حيث يحرص الجميع على استغلال الشهر الكريم واستثمار أوقاته بأنواع العبادات تقربًا إلى الله تعالى.وتزخر أروقة المساجد بمشاهد روحانية للصائمين، وهم يصدحون بالقرآن الكريم، في عبادة يغشاها الخشوع والسكينة، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النار.فيما ينتشر التراحم والتكافل بين الناس وخاصة سُفر الإفطار الجماعي التي أقرها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في عدد من الجوامع والمواقع بالمنطقة، حيث يتهافت القائمون على تلك السفر والمتطوعون في تنظيمها وتوزيع وجباتها في صور تجسد مظهرًا من مظاهر التعاون والتآخي والمسارعة إلى الخيرات.ورصدت عدسة " واس " مشاهد إيمانية للصائمين في مدينة جيزان في يوم رمضاني قُبيل الإفطار، حيث السكينة تغمر قلوب المؤمنين بالقرب إلى الله عز وجل، وابتهالاتهم، وابتهاجهم بروحانية الشهر الكريم.