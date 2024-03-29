شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تُكثف استعداداتها للعشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرّت أمانة الطائف خطة العمل خلال العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك، التي تشمل برامج النظافة والإصحاح البيئي وبرامج الرقابة البلدية، ومراقبة الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، وبرامج متابعة الامتثال وتطبيق الإجراءات الوقائية لخدماتها خلال العشر الأواخر.

حيث ركزت خدماتها على أعمال النظافة وصحة البيئة بمختلف المحافظة، وبخاصة المنطقة المركزية، التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار. جولات ميدانية وجندت الأمانة بهذه المناسبة الأعداد الكافية من القوى العاملة والمعدات والآليات للقيام بأعمال النظافة على مدار الـ24 ساعة.

في حين شكلت فرقًا ولجانًا رقابية للقيام بجولات ميدانية على الأسواق، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وتوفّر التصاريح اللازمة لدى الأنشطة التجارية القائمة في هذه الأسواق، إلى جانب توليها تنفيذ جولات على المطاعم للتأكد من النظافة وسلامة الأطعمة وفق الشروط الصحية والتدابير الوقائية.

