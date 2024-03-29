شكرا لقرائتكم خبر عن "حرماً آمناً".. روحانية وخشوع يحفّان المصلين في رحاب المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

موعد صلاة التهجد

الدمام - شريف احمد - تصطف جموع المصلين من مختلف الجنسيات كل ليلة، لتغطي المساحات المخصصة للصلاة داخل المسجد النبوي، وسطحه، وساحاته الخارجية، في مشهد إيماني عظيم، ابتغاء رحمات الله والغفران، وأن يكتبهم من أهل الجنان، ويعتق رقابهم من النيران.والتقطت العدسات المشهد الإيماني في أروقة المسجد النبوي مساء اليوم، تعطّرت خلاله أسماع مئات الآلاف من المصلين بتلاوات القرآن الكريم في صلاتي العشاء والتراويح، وهم يلهجون بالدعاء لله جل وعلا بقبول الطاعات والعبادات، ورفعة الدرجات،.ويأتي ذلك وسط جهود تنظيمية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين ورعايتهم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، للعناية بالمصلين والزائرين خلال شهر رمضان المبارك.أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي عن موعد إقامة صلاة التهجد يوم غد عند الساعة 12:30 صباحاً.وأكدت الهيئة جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.