شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في 6 دول والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات مستمرة

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 500 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مناطق خيراش وصات مهور وبابنا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني ببنغلاديش للعام 1445هـ.ويهدف المشروع إلى توزيع 15.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.كما وزّع المركز أمس، 100 سلة غذائية في مدينة روجايي بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 500 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضانية بجمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ.فيما يواصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان، تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية.حيث تم تنفيذ 62 مهمة خلال الأسبوع الماضي، اشتملت على إسعاف ونقل المرضى والجرحى من المستشفيات وإليها، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة موغالي بجمهورية جنوب أفريقيا، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1445هـ.ووزّع المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.079 سلة غذائية في منطقة جاوا الوسطى بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 4.620 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام الرمضاني في جمهورية إندونيسيا للعام 2024م، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للزكاة في إندونيسيا.ووزّع المركز أمس الأول، 450 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة شكودرا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 2,250 فرداً بواقع 450 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضانية في ألبانيا للعام 1445هـ.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتهم.